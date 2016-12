Von den Alpen bis zur See - Ferien von der Allergie und Unterkünfte direkt online buchen

Machen Sie "Urlaub von der Allergie" und buchen Sie Ihre Unterkunft direkt online auf diesem für Allergiker konzipierten Internetportal. Hotels, Ferienwohnungen und Gästehäuser stehen zur Auswahl in Bad Hindelang (Allgäu), Baabe (Ostsee), Borkum (Nordsee), im Ferienland Schwarzwald, im Schmallenberger Sauerland und in Bad Salzuflen - sechs per Gütesiegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnete Urlaubsregionen, die sich zu einer Interessengemeinschaft (IG) zusammengeschlossen haben. In allen Orten finden Sie nicht nur geprüft allergikerfreundliche Unterkünfte, sondern auch allergikerfreundliche Gastronomie und allergikerfreundlichen Einzelhandel.





Urlaub von der Allergie in zertifizierten Unterkünften

Das Buchungsportal der Interessengemeinschaft "Allergikerfreundliche Kommunen" offeriert Allergikern und Mitreisenden zahlreiche Angebote, liefert Informationen und gibt Tipps für die Praxis. Erholen Sie sich von Ihrer Pollenallergie, Tierhaarallergie oder Hausstauballergie, machen Sie trotz Heuschnupfen und Nahrungsmittelunverträglichkeit Ferien vom Alltag und für Ihre Gesundheit.

Wir bieten eine atemberaubende Natur, frische Luft sowie einen Standard für Allergikerfreundlichkeit, der in einem Katalog medizinisch gesicherter Kriterien festgelegt ist.



Die beteiligten Betriebe erkennen Sie an der Logo-Kombination des Deutschen Heilbäderverbandes e.V. und der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF). Der DHV garantiert Nachhaltigkeit und Transparenz - er schult und überprüft die teilnehmenden Betriebe mindestens alle zwei Jahre.